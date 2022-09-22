A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne çıktı
A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalarak, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.
Milli Takımımızın gollerini 16. dakikada penaltıdan Cengiz, 39. dakikada Chanot kendi kalesine ve 87. dakikada İsmail Yüksek attı. Lüksemburg'un gollerini 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Rodrigues kaydetti.
Bu sonucun ardından Milli Takım puanını 13'e yükselterek UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Lüksemburg ise puanını 8'e yükseltti.
Milli Takımımız bir sonraki maçında 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olacak.
Türkiye: 3 - Lüksemburg: 3
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk. 80 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Serdar Dursun), Enes Ünal, Halil Dervişoğlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci)
Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot (Dk. 46 Gerson), Martins (Dk. 53 Bohnert), Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill (Dk. 75 Rupil), Rodrigues (Dk. 85 Skenderovic), Sinani
Goller: Dk. 8 Martins, Dk. 37 Sinani, Dk. 69 Rodrigues (Lüksemburg), Dk. 16 Cengiz Ünder (Penaltıdan), Dk. 39 Chanot (Kendi kalesine), Dk. 87 İsmail Yüksek (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Martins (Lüksemburg), Dk. 61 Cengiz Ünder (Türkiye)