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A Milli Takım, tarihi galibiyetle lider

- Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yenerek H Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi- A Milli Takım, tarihinde Fransa'yı ilk kez mağlup etti

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:48
A Milli Takım, tarihi galibiyetle lider


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.

Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.


- Fransa'ya karşı tarihi galibiyet


Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı.

Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.


- Hem hücumda hem savunmada başarılı


Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti.

H Grubun'da fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.


- Şenol Güneş yönetiminde 2019'daki galibiyet serisi sürüyor


Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı.

Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu arada ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.


- Saha ortasında büyük sevinç


Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, saha ortasında galibiyeti kutladı.

Ay-yıldızlı oyuncular, daha sonra tek tek tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadı.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:48
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Takım
  3. Fransa
  4. Futbol
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