A Milli Takım, Konya’ya geldi A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya’ya geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya’ya geldi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi saat 21.45’de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hava yoluyla Konya’ya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, daha sonra havaalanından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Milliler, bugün saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda basına kapalı bir antrenman yapacak.

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