0553 313 94 23

A Milli Takım, Konya’ya geldi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya’ya geldi.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:45
A Milli Takım, Konya’ya geldi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya’ya geldi.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi saat 21.45’de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hava yoluyla Konya’ya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, daha sonra havaalanından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.


Milliler, bugün saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda basına kapalı bir antrenman yapacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amcasını öldüren genç tutuklandı
    1. Amcasını öldüren genç tutuklandı
    2. Tenis: Fransa Açık
    3. Trabzonspor'da bayramlaşma töreni
    4. Kız çocuğu evinin çatısında ölü bulundu
    5. Bayramın son günü sınırda hareketlilik!
    6. Trabzonspor’da bayramlaşma töreni..
    7. Şehit Uzman Onbaşı Öz son yolculuğuna..
    8. Macaristan'da "TürkAkım hazırlığı"
    9. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    10. "Çin ekonomisindeki yavaşlama tüm..
    11. "Eylül, ekim gibi tek haneli..
    12. Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
    13. Bayramın son gününde denize akın..
    14. Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak..
    15. Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği askıya..
    16. Bakanlar Albayrak ve Turhan Trabzon'da
    17. Güney Kore'nin Vietnam Büyükelçisi..
    18. "Bu, belediye başkanlığını aşan bir..
    19. A Milli Takım, Konya’ya geldi
    20. Putin'den dünyayı sarsacak açıklama!..
    21. Rakibinden korkan boğa, tek vuruşta..
    22. Ağabeyin ölümünü Jandarma önledi
    23. TVHB’den “Dünya Gıda Güvenliği Günü”..
    24. Binali Yıldırım Diyarbakır’da
    25. Küçük Hira traktörün altında kalarak..
    26. Bodrum’da 50 tatilci zehirlendi
    27. Otomobil ile hafif ticari aracın..
    28. Niğde’de ki 2 kişinin öldüğü araç..
    29. Tahta arabalı Formula nefesleri kesti
    30. Tatilcilerin tatili 'zehir' oldu
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular