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A Milli Takım galibiyet peşinde!

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk edecek.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:37
A Milli Takım galibiyet peşinde!

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

Hedef grup ikinciliği

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

Türkiye ile İsveç 12. kez karşılaşacak

Türkiye'nin İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

İlk maç 1951'de

Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi. 

İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son maçta büyük geri dönüş

Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90+2. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı. 

İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti. 

İsveç'in son galibiyeti 17 yıl önce

İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde etti. 

İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Eylül 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

TÜRKİYE - İSVEÇ

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Istvan Kovacs
YAYIN: TRT 1

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Sinan , Zeki , Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan, Cenk.
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İSVEÇ: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Guidetti.
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:37
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