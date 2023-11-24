A Milli Takım 'a 3 yeni yıldız birden geliyor!

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan flaş bir hamle geldi. Montella, Ay-yıldızlılara 3 yeni genç yeteneği kazandırmak için kolları sıvadı. İşte listedeki o isimler...

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nu başarılı bir şekilde tamamladı.

Ay-yıldızlılar son olarak Galler ile deplasmanda oynanan mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Bu maçın ardından Milliler, Almanya'da düzenlenecek olan turnuvaya lider olarak gitmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde ise önemli bir başarı elde etti.

A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gidecek.

Bir yandan ise gözler 2 Aralık'ta yapılacak kura çekimine çevrildi.

Diğer yandan milli takımda son dönemde parlayan genç yıldızlar dikkat çekti.

Arda Güler'in ardından Kenan Yıldız da sergilediği performansla büyük alkış alırken teknik direktör Vincenzo Montella yeni genç yetenekleri takıma kazandırabilmek adına kolları sıvadı.

Hürriyet'de yer alan habere göre Montella'nın ilk hedefindeki isimlerden birisi Can Uzun.

Montella'nın Alman ekibi Nürnberg'in formasını terleten 18 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için davet gönderdiği aktarılıyor.

Futbolcu santrfor ve on numara pozisyonunda görev alabiliyor.

Can Uzun'un yanı sıra Montella'nın hedefindeki isimlerden birisinin de Alman ekibi Karlsruhe'nın U19 takımında forma terleten orta saha oyuncusu Efe Kaan Sıhlaroğlu olduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın son olarak kadrosuna düşündüğü isimlerden birisi de Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy.

Pek çok takımın yakından ilgilendiği 18 yaşındaki santrfor oyuncunun kısa bir süre içerisinde A Milli Takım'a davet edilebileceği aktarılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO