  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri yarın belli olacak

Türkiye'nin, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belirlenecek

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:02:41 -
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri yarın belli olacak

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İspanya'da 1-9 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Hentbol Şampiyonası öncesi Avrupa Grup Elemeleri'nde mücadele edecek.

Milli takımın elemelerdeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, yarın TSİ 16.00'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

Ay-yıldızlı ekip, kura çekimine 1. torbadan katılacak.

Tek merkezde 27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.

Kura çekiminde torbalar şöyle olacak:

1. torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, Kuzey Makedonya

2. torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz

3. torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, İsrail, Finlandiya

4. torba: Yunanistan, Lüksemburg

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı