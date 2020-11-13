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Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

Milliler, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki 3. maçında İstanbul'da yarın Sırbistan ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:07:16 -
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki 3. maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 3 puan ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sırbistan ise 6 puanla zirvede bulunuyor.


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