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Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:49:06 -
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, günü çift antrenmanla geçirdi.

Sırbistan maçının oynanacağı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda antrenmanlarını gerçekleştiren milli takım, günün ilk idmanında ağırlık ve şut çalışmaları yaptı.

Milliler, akşam antrenmanında ise hücum setleri ve şut çalışmaları üzerinde durdu.


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