A Milli Kadın Basketbol Takımı Letonya'ya gitti

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık turnuvasına katılmak üzere Letonya'ya gitti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Letonya'nın Riga kentinde gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Letonya'nın yanı sıra Belarus ile de mücadele edecek. Turnuvanın ardından 9 Haziran Pazar günü yurda dönecek ay-yıldızlılarda Meltem Avcı kadrodan çıkartıldı. Milliler, yarın saat 19.30'da Letonya ile karşılaşacak.

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