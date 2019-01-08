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A Milli Futsal Takımı, Tacikistan maçlarına hazır

- Milli takım, yarın ve 10 Ocak Perşembe günü Tacikistan'la Erzincan'da oynayacağı hazırlık maçları öncesi son antrenmanını yaptı- A Milli Futsal Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü:"Tacikistan ile yapacağımız maçlarda eksiklerimizi görüp, Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına devam edeceğiz"

08 Ocak 2019 Salı 12:28
A Milli Futsal Takımı, Tacikistan maçlarına hazır


ERZİNCAN (AA) - A Milli Futsal Takımı, Erzincan'da Tacikistan ile yapacağı hazırlık maçlarının çalışmalarını tamamladı.

2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Tacikistan'la yarın ve 10 Ocak Perşembe günü Erzincan'da 2 hazırlık maçı oynayacak A Milli Futsal Takımı, son antrenmanını yaptı.

Erzincan Spor Salonu'nda teknik direktör Sercan Görgülü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milliler, çift kale maç oynadı.

Teknik direktör Sercan Görgülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yapılanma döneminde olduklarını ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan çağrılan 9 genç oyuncuyu da mevcut takımla kaynaştırarak, Dünya Kupası elemelerine hazırlandıklarını söyledi.

Tacikistan ile yapacakları iki özel müsabakanın, Dünya Kupası elemeleri öncesi hazırlık olacağını anlatan Görgülü, şunları kaydetti:

"Tacikistan ile yapacağımız maçlarda eksiklerimizi görüp, Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına devam edeceğiz. Tacikistan maçlarında iyi oynamak ve galip gelmek istiyoruz. Galip gelmek güzel olacaktır ama bizim için asıl önemli olan, ocak ayının sonunda Bosna Hersek'te yapacağımız Dünya Kupası eleme karşılaşmaları."

A Milli Futsal Takımı, yarın ve 10 Ocak Perşembe günü Erzincan Spor Salonu'nda Tacikistan'ı konuk edecek. Her iki müsabaka da saat 17.00'de başlayacak.

Milliler, 2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri F Grubu'nda yer alıyor. 29 Ocak-3 Şubat tarihlerinde yapılacak F Grubu müsabakalarında, ev sahibi Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye, İsviçre ve İskoçya karşı karşıya gelecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:28
  1. A Milli Futsal Takımı
  2. Erzincan
  3. Futsal
  4. Sercan Görgülü
  5. Türkiye A Milli Futsal Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü

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