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Spor A Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu aday kadrodan çıkartıldı
Spor

A Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu aday kadrodan çıkartıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:04:00 -
A Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu aday kadrodan çıkartıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

A Milli Takım, Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

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