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A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti

- Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye hareket etti

09 Haziran 2019 Pazar 16:15
A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti


KONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Konya'da konakladığı otelden otobüsle Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. A milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek.

Millileri uğurlamaya gelen bazı taraftarlar, oyunculara sevgisi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yarın basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.


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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:15
  1. A Milli Takım
  2. ay-yıldızlılar
  3. Konya Havalimanı
  4. Şenol Güneş

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