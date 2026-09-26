Milli takımda İtalya mesaisi
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Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına başladı. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında dün Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, İtalya müsabakası öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Dünkü Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular antrenmana katılmayarak günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman yarı sahadaki taktik çalışmasıyla sona erdi.
Orkun Kökçü, fizyoterapist eşliğinde çalıştı
Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Millilerin antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.
Ay-yıldızlı takım, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapacak.