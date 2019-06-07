A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya - 2019 Avrupa Altın Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan milli takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın Slovakya'yı konuk edecek



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen organizasyondaki 3 maçını kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk karşılaşmasında Letonya'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Belçika'ya ise 3-1 üstünlük kurdu. Milli takım, yarınki rakibi Slovakya'yı ise ilk maçta 3-0 mağlup etti.



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