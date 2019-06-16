A Milli Erkek Voleybol Takımı galibiyetle bitirdi - Dörtlü Final'e katılmayı önceden garantileyen Türkiye, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki son maçında konuk olduğu Letonya'yı 3-0 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Letonya'yı 3-0 yendi.

Dörtlü Final'de yer almayı önceden garantileyen ay-yıldızlılar, başkent Riga'daki Daugava Spor Salonu'nda oynanan son hafta maçında Letonya ile karşılaştı. Rakibini 25-18, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milliler, 6'da 6 yaparak grubu 18 puanla namağlup lider bitirdi. Türkiye, 21-22 Haziran'da Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenecek Dörtlü Final'de Estonya, Hollanda ve Belarus ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milli takımın Dörtlü Final'deki rakibi ise yarın Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.



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