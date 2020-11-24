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Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:31:55 -
A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki tek idmanla günü tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanda, milliler hücum ve savunma düzenlerinin yanı sıra şut çalışması yaptı.

Milli takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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