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Spor A klasman basketbol hakemi Hüseyin Çelik, THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek
Spor

A klasman basketbol hakemi Hüseyin Çelik, THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:22:34 -
A klasman basketbol hakemi Hüseyin Çelik, THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek

İSTANBUL (AA) - A klasman basketbol hakemlerinden Hüseyin Çelik, yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi'nde düdük çalacak .

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "21-23 Ağustos'ta Avrupa Ligi tarafından düzenlenen seminere katılan A klasmanı hakemlerimizden Hüseyin Çelik, 2020-2021 sezonunda bu organizasyonda görev alacak." ifadeleri kullanıldı.

Çelik'in toplam 70 hakemin görev yapacağı THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon için listeye eklenen 6 yeni hakemden biri olduğu kaydedildi.

2012-2013 sezonunda hakemliğe başlayan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A klasmanı hakemliğine yükselmişti.

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