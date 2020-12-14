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Teknoloji A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez Kayseri’de yapılacak
Teknoloji

A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez Kayseri’de yapılacak

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 9 adet bulunan ve "Koca Yusuf" olarak bilinen A-400 M’lerin retrofit (güçlendirilme) faaliyetleri İspanya dışında bir ilk olarak Kayseri’deki 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde de yapılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:56:00 -
A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez Kayseri’de yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kayseri'de retrofit faaliyetleri A-400M projesi kapsamında planlanıyor. Açıklamada, "Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A-400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

Hem tasarruf hem gelir

Türk Hava Kuvvetlerine ait A-400M'lerin retrofit faaliyetleri de İspanya'da yapılıyordu. Yetkililer Kayseri'nin devreye girmesiyle güçlendirilme çalışmaları için milyonlarca dolar tasarruf edileceğini, diğer ülkelerin uçaklarına da güçlendirilme yapılacağı için yine milyonlarca dolara gelir sağlanacağı bilgisini verdi.

Korona seferleri yapmıştı

Türkiye, "Koca Yusuf"ları özellikle COVID-19 ile mücadelede birçok ülkeye gönderdiği yardım malzemelerinin nakliyesinde kullanmıştı. Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentine ilk tahliye seferi de uçan hastaneye dönüştürülen "Koca Yusuf"la yapılmıştı. A-400M'ler ağır silahlarla birlikte personelin taşınmasında da kullanılıyor.

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