A-101 de tadını kaçırdı!

yeniakit.com.tr özel haber Müslümanların, hâlıkımız olan Allah’a bağlılığını göstermek için her yıl imkanı derecesinde yerine getirdiği Kurban ibadeti, son yıllarda türlü oyunlarla fırsata çevrilmeye çalışılıyor. Marketler, Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu sene de Kurban Bayramı öncesi, Türkiye’nin önde gelen marketleri bazı kampanyalarla müşteri çekmeye çalışıyor. Akit’in sürekli gündemde tuttuğu Kurban fırsatçılarına, müşterilerini çoğunlukla Müslümanların oluşturduğu marketler de dahil oldu. Türkiye genelinde açtığı şubelerle geniş çevrelere ulaşan A-101, Kurban Bayramı öncesi faizli banka ile kurban kampanyası düzenledi. Aynı zamanda market, dinen caiz olmamasına rağmen kesimden önce belli bir kg et garantisi de veriyor. İlahiyatçı-yazar ve İsmailağa Cemaati’nin önde gelen hocalarından Mehmet Talu, faizli çalışan banka ile iş birliği yapılıp kampanya düzenlenmesinin de, vatandaşların bu kampanyaya katılmasının da caiz olmadığını belirtti. Kurban’ın bir ibadet olduğunu vurgulayan Talu, önceden belli bir kg et garantisi verilmesinin de yanlış olduğunu belirtti ve konuya dair çarpıcı örnekler verdi.

Müslümanların dört gözle beklediği Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, bazı marketler işi fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Alkollü içki ve domuz eti satan ve bir hayvandan 11-12 hisse çıkaran marketlerin ipliğini pazara çıkaran Akit, şimdi de başka bir skandalı gözler önüne seriyor. Muhafazakar-mütedeyyin kesimin alışveriş yaptığı marketlerin başında gelen A-101, faizle iş yapan DenizBank ile anlaştı. DenizBank kartlarıyla alışveriş yapana 50 TL indirim sağlayan market, aynı zamanda hayvanlar kesilmeden et garantisi verdi.

Kurban bir ibadettir, faizli çalışan bankayla iş birliği olmaz

Konuya dair yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Talu Hocaefendi, “Faizli iş yapan bir banka ile çalışıp, dini bir kampanya düzenlenmesi ve insanların bu kampanyaya dahil olması caiz değildir.” dedi. “Kurban bir ibadettir. Adı üstünde; “kurban”... Kişiyi Allah’a ulaştıran, rızasını kazandıran, bir fedakarlığın sembolü olan önemli bir ibadet. Allah’a yakınlık... Faiz ise, Cenab-ı Hakk’ın kesin bir dille haram kıldığı bir iş.” diye konuşan Talu, “E dolayısıyla faiz ile kurban, ateş ile barutun yan yana gelmesi gibi olur. Bir arada olmaları mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir kampanyaya katılmak kesinlikle caiz olmaz.” dedi ve kurbanın her şeyden önce bir ibadet olduğunu vurguladı.

Kg garantisi vermek caiz değil

Kurban için, “Hayvan kesme, parasını ver.” demenin doğru olmadığını belirten Mehmet Talu Hocaefendi, “Namaz kılma, parasını ver” denmeyeceği gibi kurbanın da İslami usüllere göre kesilmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Talu, bu tür kampanyalarda tanımadığımız insanlarla hisseye girmemiz konusundaki tehlikelere de değinerek, ucuz et için bu işi yapanlar olduğunu ve hissedeki bir kişinin gayri Müslim olması durumunda herkesin ibadetinin boşa gideceğini ifade etti.

Talu, önceden belli bir kilogram etin garanti edilmesi konusunun yanlışlığına dair de çarpıcı uyarılarda bulundu. Ortak olduğumuz hayvanda, bize garanti edildiği kadar et çıkmaması durumunda, ortak olmadığımız başka bir hayvanın etiyle aranın kapatılacağını söyleyen Mehmet Talu, “Diyelim ki beni A sığırına dahil ettiniz. B sığırında 25 kg et çıktı, A sığırında 15 kg çıktı. O zaman B sığırının 5 kilosu A’ya kaydırılacak.” dedi ve ortak olmadığımız hayvanın etinden alma tehlikesinden bahsetti.

Hayvandan çıkan her şeyin hisse sahibine verilmesi lazım

Son olarak Talu, “Market, sadece eti veriyorum, dese olmaz. Hayvanın eti, derisi, sakatatı tamamen hisse sahiplerine verilmesi lazım. Bu konuda hassas olmamız lazım. Kurban ibadettir.” ifadesini kullandı.