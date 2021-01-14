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Gündem 9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay
Gündem

9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez yapılan baskında alkollü eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilip mühürlenen engelliler derneğine, kısıtlama saatinde 9'uncu kez düzenlenen baskında yine aynı manzarayla karşılaşıldı. Mekanda bulunanlara ceza kesilirken, kapı kaynak makinası ile mühürlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 01:33:00 -
9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, bu gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı.

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti. Eğlenceyi durduran polis, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinesiyle mühürlenirken, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı. Dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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