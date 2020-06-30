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Dünya

9'uncu kez alkollü yakalanan sürücüye rekor ceza

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücünün ehliyetine 2070 yılına kadar el koyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:57:00 -
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücüye rekor ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücü D.E.'nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi. 9'uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan 43 yaşındaki D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.

93 yaşına kadar araç kullanamayacak

93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, ''trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'' suçundan 6 bin 147 lira ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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