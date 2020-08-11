9'uncu kattaki balkondayken dengesini kaybetti... Feci ölüm!
Mersin’de yaşayan 43 yaşındaki Meral A. 9’uncu kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Meral A. feci şekilde hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, Tarsus'ta yer alan Ergenekon Mahallesi'ndeki bir site, bugün korkunç bir haberle sarsıldı. İddiaya göre, Meral A. 9’uncu kattaki evinin balkonuna çıktı.
Balkonda dengesini kaybeden Meral A., beton zemine düştü. Olayı fark eden site sakinleri 112 Acil ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının düştüğü yerde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.