9'u 5 geçe Mustafa Kemal'i anmak için frene bastı, olan oldu

Mustafa Kemal'in ölümünün 84. yılı nedeniyle kemalistler ve onların zorladığı insanlar saat 9'u 5 geçe yolda durmak zorunda kaldı.

Antalya'da da manzara farklı olmadı. Bazı kemalistler araçlarını durdurup Mustafa Kemal için çalan sirenleri dinledi ve saygı duruşunda bulundu.

Diğer insanları ve onlarca canı hiçe sayan bir kemalist ise ortalığı fena karıştırdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki araç sürücüleri durdu, bir diğer araç da aniden frene bastı.

Bu sırada arkadan gelen otomobiller de duramayınca 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.