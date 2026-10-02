99 metrelik MPMS-1, Malezya Sahil Güvenliği için Kocaeli'de denize indirildi

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1, Kocaeli Serbest Bölgede yapılan törenle suya indi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail'in yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da törende yer aldı.

Türkiye ile Malezya arasındaki deniz güvenliği ve savunma sanayisi iş birliğinin önemli projeleri arasında sayılan geminin donatım, sistem entegrasyonu ve test süreçlerinin ardından Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Bakan Çiftçi, gemiyi Türk mühendisliğinin bir ürünü olarak nitelendirdi: "Denizle buluşturduğumuz bu gemi, Türk mühendisliğinin, üretim kabiliyetimizin ve savunma sanayiinde ulaştığımız seviyenin güçlü bir eseridir."

Çiftçi, Malezya denizlerinde görev yapacak geminin "iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik iş birliğinin de güçlü sembollerinden birisi olacaktır" dedi. İki ülke arasında binlerce kilometre mesafe bulunduğunu ifade eden Bakan, savunma sanayii iş birliğini ortak üretim, teknoloji transferi, bilgi ve tecrübe paylaşımı temelinde "daha ileri noktalara taşımak" istediklerini söyledi. Bu anlayışın arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yıllardır kararlılıkla ortaya koyduğu güçlü ve bağımsız Türkiye vizyonu"nun bulunduğunu aktardı.

Gemi ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek

Bakan Çiftçi, geminin teknik özelliklerini ve görev alanlarını şöyle anlattı: "Yaklaşık 99 metre uzunluğa ve 3 bin 300 ton deplasmana sahip, ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek olan gemimiz; gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya Sahil Güvenliği'nin gücüne güç katacaktır."

Deniz güvenliğinin kaçakçılıktan yasa dışı balıkçılığa, düzensiz göçten organize suçlara, arama kurtarmadan insani yardım ve afetlere kadar geniş bir alanı kapsadığını dile getiren Çiftçi, sahil güvenlik teşkilatları arasındaki iş birliğini son derece önemsediklerini belirtti. Geminin ileri teknoloji sistemlerinde ASELSAN ve HAVELSAN gibi milli kuruluşların kabiliyetlerinin kullanılmasının kendileri için ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

"Biz teknolojiyi dostlarımızdan esirgeyen değil, dostlarımızla birlikte geliştiren bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz" diyen Çiftçi, geminin Türkiye'den Malezya'ya uzanan kardeşlik köprüsünün denizlerdeki güçlü temsilcilerinden biri olmasını dilediğini ifade etti.

Malezyalı Bakan: "Burada yelkenin yerini motor aldı ama gelenek hiç değişmedi"

Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, Türkiye'deki gemi inşa geleneğine dikkat çekerek "Burada yelkenin yerini motor aldı ama gelenek hiç değişmedi" dedi. Haliç'ten Tuzla'ya uzanan bu disiplinin ulusun sularının güvenliği için sürdüğünü söyleyen Ismail, MİLGEM programı kapsamında Türk Donanması'na korvet ve benzeri gemilerin sunulduğunu, TCG Anadolu'nun ise "ulusun tarihindeki en büyük savaş gemisi" olduğunu kaydetti.

Ismail, uzun bir hikâyenin yeni bir bölümünün MPMS-1 ile açıldığını belirtti. Geminin Malezya'ya "Biz güvenimizi doğru insana, doğru ellere vermişiz" dedireceğini ifade eden Malezyalı Bakan, Türkiye'de bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ismail: Proje, 2024'te başlatılan doğrudan anlaşma modeliyle geliştirildi

MPMS-1'in denize indirilmesini iki ülke ilişkileri açısından önemli bir adım olarak nitelendiren Ismail, gemiyi Malezya ile Türkiye arasındaki güven ve iş birliğinin sembolü olarak tanımladı. Projenin 2024 yılında başlatılan doğrudan anlaşma modeli kapsamında geliştirildiğini aktaran Bakan, Şubat 2025'te imzalanan mutabakatla iki ülke arasındaki ortaklığın daha da güçlendiğini ifade etti.

Malezya'nın yaklaşık 600 bin kilometrekarelik deniz alanına sahip olduğunu belirten Ismail, yabancı gemi ihlalleri, yasa dışı balıkçılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi deniz suçlarıyla mücadelede geminin önemli bir rol üstleneceğini kaydetti. Geminin gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete girmesiyle Malezya'nın deniz güvenliğine katkı sağlamasının beklendiğini dile getirdi.