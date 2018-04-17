98/2 Mayıs Askerlik yerleri açıklandı!

Bu doğrultuda 98/2 Mayıs celp döneminde askeri birliğe katılıp vatani görevini yerine getirmek noktasında can atan adaylar, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı sorgulamalarına yoğunluk kazandırmaya başladı. Binlerce askerin gözü kulağı 98/2 Mayıs celp döneminde askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusuna çevrilmişken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuru doğrultusunda 98/2 Mayıs celbinde askerlik görevini icra edecek adayların askerlik yerleri 13 Nisan 2018 tarihinde açıklandığı belirtildi. Öte yandan 98/2 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet kapısı aracılığıyla da öğrenebilme imkanı elde edebilecek.



E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Askerlik yeri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazmak yeterlidir. Ardından çıkan ekranda askerlik yeri hakkında bilgiler görüntülenebilir.