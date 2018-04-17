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98/2 Mayıs Askerlik yerleri açıklandı!

98/2 Mayıs celp döneminde askeri birliğe katılım gösterecek yedek subay, kısa dönem ve uzun dönem er adayları askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Vatani görevini yerine getirecek adayların sorgulamasını sürdürdüğü 98/2 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı!

17 Nisan 2018 Salı 17:42
98/2 Mayıs Askerlik yerleri açıklandı!

Bu doğrultuda 98/2 Mayıs celp döneminde askeri birliğe katılıp vatani görevini yerine getirmek noktasında can atan adaylar, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı sorgulamalarına yoğunluk kazandırmaya başladı. Binlerce askerin gözü kulağı 98/2 Mayıs celp döneminde askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusuna çevrilmişken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuru doğrultusunda 98/2 Mayıs celbinde askerlik görevini icra edecek adayların askerlik yerleri 13 Nisan 2018 tarihinde açıklandığı belirtildi. Öte yandan 98/2 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet kapısı aracılığıyla da öğrenebilme imkanı elde edebilecek.


E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Askerlik yeri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazmak yeterlidir. Ardından çıkan ekranda askerlik yeri hakkında bilgiler görüntülenebilir.


(Haber7)
Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:42
  1. e- devlet askerlik yeri sorgulama
  2. askerlik yeri

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