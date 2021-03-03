97 yıl önce ilga edildi! Hilafet kaldırıldı ümmet dağıldı

Zekeriya Say İstanbul

Hüznün yıldönümünde gazetemize konuşan Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Başkanı Mahmut Kar; Hilafetin kaldırılmasının bir oldu bittiye getirildiğine dikkat çekerek, “Meclis 3 Mart 1924 tarihinde Hilafet’in kaldırılması kararını aldı. Kararın oylaması gizli değil açık yapıldı. Kimin ne oy verdiğinin görülmesi istendi. Çünkü mecliste Hilafet’in kaldırılmasına karşı olan mebuslar çoğunluktaydı. Yani Hilafetin kaldırılması bir oldubittiye getirildi” dedi. Hilafet’in kaldırılması ile ilgili Türkiye’de resmi tarihin yazdıklarının asla gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Kar, “Sanki bu toprak Hilafete ev sahipliği yapmamış gibi bugün bu gerçekleri konuşmak yerine Hilafet isteyen Müslümanlara baskı ve gözaltı kararları çıkıyor. Hilafet özel sayısı çıkaran Derin Tarih dergisi toplatılıyor. Köklü Değişim Dergisi okurlarına gözaltı yapılıyor” ifadelerini kullandı.