97 yaşındaki şemsiye tamircisi Dursun Yıldız, komşusunun ısrarıyla tezgâha döndü

Samsun'da şemsiye tamiri denince akla gelen 97 yaşındaki Dursun Yıldız, bozuk şemsiyesini evine kadar getiren komşusunun ısrarı üzerine Bedesten Çarşısı'ndaki tezgâhının başına geçti. İlerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen titreyen elleriyle şemsiyeleri onarmaya devam etti.

Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi olarak bilinen Yıldız, bir aydır hastalığı nedeniyle dükkânına gidemiyordu. Müşterileri ise tamir için evine kadar gitmeye başladı. Yaklaşık 70 yıldır Bedesten Çarşısı'nda esnaflık yapan ve Samsun'un tek şemsiye tamircisi olduğu belirtilen Yıldız, müşterilerinin ısrarını kıramayarak yeniden tezgâhının başına geçti.

"İşimi özledim de ondan geldim"

Bir süredir hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirten Yıldız, mesleğini özlediğini ve müşterisinin ısrarı üzerine yeniden tamir yapmaya başladığını söyledi.

Yıldız, "İşler iyi gidiyor. Allah bereket versin. Hastalık nedeniyle bir süredir gelemiyordum. İşimi özledim de ondan geldim. Bundan sonra şemsiye tamir edebilir miyim ben bilemem, Allah bilir" dedi.

Tezgâha dönüşünü ise şu sözlerle anlattı: "Bugün şemsiye tamir etmeye gelmemin sebebi ise komşum bozuk şemsiyesini eve getirdi. Bir saat tamir etmem için yalvardı. Ben de kıramadım, arastaya geldim. Tamir edip sahibine vermek istiyorum."

Esnaf: "Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok"

Arasta esnafı da Yıldız'ın Samsun'un tek şemsiye tamircisi olduğunu belirterek, vatandaşların tamir için kendisini aradığını ifade etti. Esnaflar, "Dursun dede bir süredir hastaydı. Uzun zamandır arastaya gelmiyordu. Birisine şemsiyesini yapmak için söz vermiş. Arabayla alıp dükkânın önüne getirmişler. Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok... Söz verdiği için tamire geldi" dedi.

Bedesten Çarşısı'nın simgelerinden biri olarak görülen Yıldız, özellikle sonbahar ve kış aylarında şemsiye tamiri için yoğun ilgi görüyor. Bir süredir hastalığıyla mücadele eden usta, tamamen iyileşerek sevdiği mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.