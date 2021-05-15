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Gündem 97 göçmen kurtarıldı! Mehmetçik’in dikkati Doğu Akdeniz’de faciayı önledi
Gündem

97 göçmen kurtarıldı! Mehmetçik’in dikkati Doğu Akdeniz’de faciayı önledi

Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gaziantep’in girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:29:00 -
97 göçmen kurtarıldı! Mehmetçik’in dikkati Doğu Akdeniz’de faciayı önledi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya açıklarında görevli TCG Gaziantep Fırkateyni 13 Mayıs’ta Khoms Limanı’nın 28 mil açığında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti. Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede içinde olduğunun fark edilmesi üzerine bölgede görevli TCG Göksu fırkateynindeki helikopter hemen havalandı. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durumun bildirilmesinin ardından askeri helikopter ve TCG Gaziantep Fırkateyni, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı.

Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen bottan alındı. Göçmenlerin terk etmelerinin hemen ardından botun batması, olası facianın önüne geçildiğinin en büyük göstergesi olarak nitelendirildi.

Güvenlik kaynakları, Libya açıklarında görevli fırkateynin bu hafta içinde yardım çağrısında bulunan 123 düzensiz göçmenin kurtarılmasında da önemli rol oynadığını belirterek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

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