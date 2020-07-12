961 bin çalışan kısa çalışmadan çıktı

Mayıs ayında 3.2 milyon kişi kısa çalışma kapsamında ücret alırken, haziran ayında bu rakam 2 milyon 321 bin 603 kişiye düştü. Yapılan ödeme tutarı da 5.5 milyar TL’den 3.1 milyar TL’ye düştü. İşsizlik Sigortası’nın haziran ayı raporunda kısa çalışma kapsamındaki son gelişmeler de yer aldı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları, koronavirüs sonrasında nisan ayı itibariyle kolaylaştırılmıştı. Bu da rakamlara yansımıştı. Mart ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı 96 bin 636 olurken, nisan ve mayıs aylarında 3.2 milyon kişiye kadar çıkmıştı. Nisan ayında 3 milyon 243 bin 126 kişi için kısa çalışmadan 5 milyar 100 milyon lira ödeme yapılırken, Mayıs ayında da 3 milyon 282 bin 817 kişi için 5 milyar 560 milyon 422 bin lira ödenmişti.

1 ay daha uzadı

Mecliste koronavirüs sonrası çıkarılan yasayla, bir çalışana kısa çalışma ödeneğinden ücret ödenebilmesi için gerekli olan son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olma şartı, 450 güne indirilmişti. Son 90 gün aynı işyerinde sigortalı olma koşulu da 60 güne indirilmişti. Bu kolaylıkların 31 Aralık’a kadar uzatılabilmesi konusunda ise, Cumhurbaşkanına yetki verilmişti. 16 Nisan’da yürürlüğe giren bir diğer yasayla da, koronavirüs nedeniyle işverenlerin yaptığı kısa çalışma başvurularında, işverenlerin beyanı doğrultusunda ödeme yapılması benimsenmişti. Kısa çalışmada kolaylıkları içeren yasanın öngördüğü süre 30 Haziran itibariyle biterken, Cumhurbaşkanı kararıyla süreç 1 ay daha uzatıldı. Buna göre, haziran ayı sonuna kadar başvuruda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuruya gerek bulunmaksızın temmuz sonuna kadar uzatıldı.

1.7 milyon kişiye ücretsiz izin desteği

İşsizlik Sigortası Bülteni’ne göre, ücretsiz izne çıkarılanlara verilen bin 177 liralık ücretsiz izin desteğinde ise, 2 milyar 801 milyon liraya ulaşıldı. Nisan-haziran döneminde ücretsiz izne çıkarılan 1 milyon 705 bin kişi bu destekten yararlandı.

İşsizlik fonunun büyüklüğü 177 milyar lira

İşsizlik sigortasının haziran ayı bülteninde, işsizlik sigortası fonunun son mali durumu da yer aldı. Rapora göre, 2020 yılı ocak-haziran döneminde fonun giderleri gelirlerini aştı. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası ücreti, nakdi ücret desteği ödemelerinin kaynağı olan fonun giderleri, 6 ayda 34 milyar 681 milyon TL oldu. Buna karşın gelirler 20 milyar lirada kaldı. Bunun 7.9 milyar lirasını işçi-işveren primleri oluştururken, 2.6 milyar TL’si de devlet katkısı oldu. Faiz geliri ise 9.7 milyar TL oldu. Bu rakamlarla, fonun haziran ayı sonu itibariyle büyüklüğü 117 milyar TL düzeyine geriledi. Bu rakam 2018 yılı sonunda ise 131 milyar TL idi.

KAYNAK:HÜRRİYET