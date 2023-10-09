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Gündem 96 kişiye mezar olan apartmanın CHP'li müteahhitten 'beton kanseri' savunması
Gündem

96 kişiye mezar olan apartmanın CHP'li müteahhitten 'beton kanseri' savunması

Yeniakit Publisher
2023-10-09 17:06:00 -
96 kişiye mezar olan apartmanın CHP'li müteahhitten 'beton kanseri' savunması

Adana’da 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün adliyeye sevk olurken "Mukadderat" demişti. İlk duruşmada ise, apartmanın betonlarının kanser olduğunu öne sürdü.

6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı, 96 kişiye mezar olmuştu. Apartmanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hasan Alpargün’ün ilk duruşması sabah saatlerinde başladı. Alpargün yaptığı savunmada, "Denetimin ardından gereken tüm ruhsatlar ve son olarak iskan alındı. Hiç eksik malzeme kullanmadım. Adana'da o dönem 3 büyük deprem oldu. Bu depremlerde binamız hasar almadı. Aradan 26 yıl geçti. 6 Şubat'ta büyük, şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların beton kanserine neden olmasıdır. Ayrıca su demirlere de zarar vermiştir" sözlerine yer verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, yaşanan depremlerden sonra her depremzede gibi uzaklaşmak için gittiğini ifade eden Alpargün, "72 yaşındayım. Olayın şokuyla travma yaşadım. Her depremzede gibi uzaklaşmak istedim. Kaçmak için gitmedim zaten amacım o olsa başka yere giderdim. Arandığımı öğrenince gidip, bizzat polise teslim oldum. 40 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanları hep mutlu etmeye çalıştım. Hastalıklarımdan dolayı cezaevi şartlarında zorlanıyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum. Bilirkişi raporundaki karot örnekleri hatalıdır. Gereken itirazları yaptık. Benim de orada arkadaşlarım öldü. Bugüne kadar Adana'da yüzlerce konut inşa ettim. Hiç şikayet almadım" diye konuştu.

Sanığın ardından duruşmaya katılan müştekilerin ifadeleri dinlendi. Müştekiler, apartmandaki daireler veya iş yerlerindeki kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu, yapımda kullanılan malzemeler nedeniyle enkazın kum yığını halini aldığını ve Hasan Alpargün'den şikayetçi olduklarını belirtti.
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Öte yandan, sanık Alpargün yaptığı savunmada yakınlarının kaybedenlerin maddi zararını karşılayacağını söyledi.

KKTC yakanlanmıştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı. Alpargün'ün yıkılan binaları 'depreme güvenli' diyerek pazarladığı anlaşıldı. Öte yandan Hasan Alpargün'ün oğlu Hasan Can Alpargün'ün CHP üyesi olduğu öğrenilirken, Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları da ortaya çıktı.

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