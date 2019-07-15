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96 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı

Turizm kenti Antalya’ya, 14 Temmuz Pazar günü, hava yoluyla 96 bin 191 turist geldi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
96 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı

Turizm kenti Antalya’ya, 14 Temmuz Pazar günü, hava yoluyla 96 bin 191 turist geldi. Bu sayıyla tüm zamanların ’gün’ rekoru kırılırken hedefin ise 100 bin olduğu belirtildi.


Dünyanın sayılı turist destinasyonlarından olmasının yanı sıra Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan turizm kenti Antalya’da hava yoluyla gelen turist sayısından rekorlar kırılmaya devam ediyor. Geçen yılı 13 milyon 642 bin turistle kapatan Antalya’da, bu yıl ise hedef 16 milyon olarak belirlendi. Antalya hedeflerine emin adımlarla ilerlerken Rus ve Alman uyruklu turistlerin başı çektiği görüldü.


Antalya turizminde, 14 Temmuz’da yeni bir rekor kırıldı. Pazar günü kentehava yoluyla gelen 96 bin 191 turistle tüm zamanların ’gün’ rekorunu kırıldı. 1 Ocak’tan, 14 Temmuz’a kadar kente gelen turist sayısının 6 milyon 749 bin 751’e ulaştığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
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