  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 952 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Yerel

952 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 952 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 15:59:00 -
952 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde il merkezinde bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 952 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alan 2 kişi, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23