95 yıllık CHP Kandil’in kuklası

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de 3 şehirde birden miting gerçekleştirerek vatandaşlarla kucaklaştı. İlk durağı olan Düzce’de coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, şunları dile getirdi: “Sözlerimin hemen başında Düzce’ye bir şükran borcum var. Onu ödemek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde, yüzde 73 gibi rekor bir oyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Taksim Meydanı’nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim.”

Bay Kemal Bolu Tüneli’ne baksın

Daha sonra Bolu’ya geçen Başkan Erdoğan, Demokrasi Meydanı’ndaki konuşmasına, “Siz böyle yanımızda Bolu Dağı gibi dik durdukça hiçbir fani güç bize emir, direktif veremez” diyerek başladı. Erdoğan şöyle devam etti: “Bay Sezai’nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP’yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor. 95 yıllık CHP’yi 9 senede Kandil’in, Pensilvanya’nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Bolu, Recep Tayyip Erdoğan’ı iyi bilir, gayet iyi tanır. Bugüne kadar milletimize karşı asla hürmetsizlik etmedik, etmeyiz. Bay Kemal ‘17 yılda ne yaptınız’ diyor. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa, hemen yanı başımızdaki Bolu tüneline baksın. Bay Kemal, o Bolu tünelini sizinkiler, ‘acaba patates deposu mu yapsak’ diyordu. Ah bay Kemal ah... Senin daha çok ders alman lazım. Biz hiç bir zaman laf üstüne laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş koymakla övündük. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık.”

Minareler süngü kubbeler miğfer camiler kışlamız mü’minler asker!

Bolu Demokrasi Meydanı’ndaki miting alanında bulunan cami ay yıldızlı bayrağımızla süslenirken, Başkan Erdoğan Uşak’taki konuşmasını “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, mü’minler asker” şiirini okuyarak tamamladı.

Erdoğan sosyal medyada buluşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programının olacağını bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yarın (bugün) sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram’da buluşalım” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün saat 12.00’de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu.