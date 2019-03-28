0553 313 94 23

95 yıllık CHP Kandil’in kuklası

Seçime üç gün kala son mitinglerini gerçekleştiren Başkan Erdoğan ‘zillet ittifakı’na yüklendi: “95 yıllık CHP’yi 9 senede Kandil’in, Pensilvanya’nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez.”

28 Mart 2019 Perşembe 09:43

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de 3 şehirde birden miting gerçekleştirerek vatandaşlarla kucaklaştı. İlk durağı olan Düzce’de coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, şunları dile getirdi: “Sözlerimin hemen başında Düzce’ye bir şükran borcum var. Onu ödemek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde, yüzde 73 gibi rekor bir oyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Taksim Meydanı’nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim.

Bay Kemal Bolu Tüneli’ne baksın

Daha sonra Bolu’ya geçen Başkan Erdoğan, Demokrasi Meydanı’ndaki konuşmasına, “Siz böyle yanımızda Bolu Dağı gibi dik durdukça hiçbir fani güç bize emir, direktif veremez” diyerek başladı. Erdoğan şöyle devam etti: “Bay Sezai’nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP’yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor. 95 yıllık CHP’yi 9 senede Kandil’in, Pensilvanya’nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Bolu, Recep Tayyip Erdoğan’ı iyi bilir, gayet iyi tanır. Bugüne kadar milletimize karşı asla hürmetsizlik etmedik, etmeyiz. Bay Kemal ‘17 yılda ne yaptınız’ diyor. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa, hemen yanı başımızdaki Bolu tüneline baksın. Bay Kemal, o Bolu tünelini sizinkiler, ‘acaba patates deposu mu yapsak’ diyordu. Ah bay Kemal ah... Senin daha çok ders alman lazım. Biz hiç bir zaman laf üstüne laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş koymakla övündük. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık.

Minareler süngü kubbeler miğfer camiler kışlamız mü’minler asker!

Bolu Demokrasi Meydanı’ndaki miting alanında bulunan cami ay yıldızlı bayrağımızla süslenirken, Başkan Erdoğan Uşak’taki konuşmasını “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, mü’minler asker” şiirini okuyarak tamamladı.

Erdoğan sosyal medyada buluşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programının olacağını bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yarın (bugün) sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram’da buluşalım” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün saat 12.00’de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:43
  1. Düzce
  2. Uşak
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. 24 Haziran seçimleri
  5. Taksim Meydanı
  6. milli irade
  7. Başkan Erdoğan
  8. Demokrasi Meydanı
  9. Bolu Dağı
  10. Bay Kemal
  11. Bolu Demokrasi Meydanı
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu
    1. Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu
    2. Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ devam ediyor
    3. Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan..
    4. (Özel Haber) Kosova ve Afganistan’dan..
    5. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri..
    6. Şili’de tacizci Piskopos para cezasına..
    7. Arkas Spor şampiyonluğa odaklandı
    8. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    9. e devlet Turkcell Türk Telekom hat..
    10. Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara..
    11. Gaziantep TEKNOPARK ’ta Kalabalık..
    12. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    13. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    14. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    16. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    17. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    18. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    19. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    20. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    21. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    22. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    23. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    24. Cinsel hayatta PRP dönemi
    25. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    26. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    27. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    28. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    29. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    30. Merkez Bankasından swap hamlesi
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...