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Gündem 93 tanesi müteahhit! Tutuklu sayısı 247'ye yükseldi
Gündem

93 tanesi müteahhit! Tutuklu sayısı 247'ye yükseldi

Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili soruşturmalarda 93'ü müteahhit, 123'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 247 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 23:11:00 -
93 tanesi müteahhit! Tutuklu sayısı 247'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalara ilişkin soruşturmalarda 93'ü müteahhit, 123'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 247 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklar tarafından resen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumluluğu tespit edildi. Soruşturmalar çerçevesinde 93'ü müteahhit, 123'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 247 şüpheli tutuklandı. 78'i müteahhit, 177'si yapı sorumlusu, 37'si yapı sahibi ve 30'u binada değişiklik yapan olmak üzere 322 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 35'inin hayatta olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde 9 zanlının ise yurt dışında olduğu saptandı. 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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