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93 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:28
93 düzensiz göçmen yakalandı

Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Gemiler Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Büyük Sakarya" isimli yolcu feribotunu durdurdu. Feribotta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Irak, Somali ve Filistin uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı. Feribot, içerisindeki düzensiz göçmenlerle birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi. Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatılırken yaklaşık 20 metre uzunluğundaki feribota da el konuldu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:28
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