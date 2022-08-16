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Yerel 92 yıllık tarihi ipek fabrikası çıkan yangınla yıkıldı
Yerel

92 yıllık tarihi ipek fabrikası çıkan yangınla yıkıldı

Bursa'da 92 yıl önce Rum Kilisesi'nden ipek fabrikasına dönüştürülen tarihi bina, çıkan yangın sonucu çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 02:53:00 -
92 yıllık tarihi ipek fabrikası çıkan yangınla yıkıldı

Osmangazi ilçesi, Demirkapı Caddesi üzerinde bulunan, 92 yıl önce Rum Kilisesi'nden ipek fabrikasına dönüştürülen tesisin üretim binasında, henüz bilinmeyen nedenle çık yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevler kısa sürede büyüdü

Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, alevler kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrika çöktü

Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçrama ihtimaline karşı tedbir alınıp, binalar boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, alevler yakında bulunan başka bir binaya da sıçradı. 92 yıllık tarihi ipek fabrikasının binası çıkan yangında çöktü.

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