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Eğitim 92. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

92. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum kuruluşlarında veya özel sektörde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin, Özel Güvenlik Görevlisi eğitim kursuna giderek sertifika sahibi olmaları gerekiyor. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına giren adaylar, sınav sonucunu merak etmekte. Peki, 92.Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-25 21:50:00 -
92. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

92. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 13 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından sınava giren adaylar sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını internette araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için, Özel Güvenlik Görevlisi kursuna gidip eğitim aldıktan sonra sertifika almanız gerekmektedir. Sertifikayı almak için de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Görevlisi Sınavına girmeniz gerekmektedir.

92. ÖGG sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Sınav sonucunu https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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