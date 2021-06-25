92. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

92. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 13 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından sınava giren adaylar sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını internette araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için, Özel Güvenlik Görevlisi kursuna gidip eğitim aldıktan sonra sertifika almanız gerekmektedir. Sertifikayı almak için de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Görevlisi Sınavına girmeniz gerekmektedir.

92. ÖGG sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Sınav sonucunu https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.