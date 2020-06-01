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Aktüel

92 bin kök uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Samsun’da bir tarlaya operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 92 bin 500 kök dişi Hint keneviri bitkisiyle ilgili gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:38:13 -
92 bin kök uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Samsun’da bir tarlaya operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 92 bin 500 kök dişi Hint keneviri bitkisiyle ilgili gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Çelikalan Mahallesi ile Gürgendağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu tarlada ekili 92 bin 500 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.


İfadesi alınan 2 kişi serbest bırakılırken, jandarmadaki sorguları tamamlanan B.M.(45) adlı kadın ile oğlu B.M.(19) ve E.K.(30) "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1’i kadın 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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