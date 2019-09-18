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91 yaşındaki kadına kümeste dehşeti yaşattı!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinin önünde oturan 91 yaşındaki Zeynep Çıldır'ı adres sorma bahanesiyle kümese çağıran şüpheli, başına çekiçle vurduğu kadının kolundaki altın bileziği alıp kaçtı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
91 yaşındaki kadına kümeste dehşeti yaşattı!

Antalya'da Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde tek başına yaşayan Zeynep Çıldır (91), saat 18.00 sıralarında evin önünde otururken yanına yaklaşan erkek şüpheli, adres sorma bahanesiyle kadını arka tarafa götürdü.

Zeynep Çıldır'ı buradaki kümesin içine sokan şüpheli, bulduğu bir çekicin demir kısmıyla kadının başına vurdu. Zeynep Çıldır yere yığılırken, saldırgan, kadının kolundaki altın bileziği alıp kaçtı.

Hastaneye götürüldü

Bir süre sonra durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Başından yaralandığı, kolunda da bilezik çıkarılırken zorlama dolayısıyla sıyrıklar olduğu belirlenen Zeynep Çıldır, ambulansla hastaneye götürüldü. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. 

Kadın yoğun bakımda

Kumluca Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeynep Çıldır'ın kafatasının iki ayrı noktasında kırık tespit edildiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırgan kameraya yakalandı

Diğer yandan saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kadının yanına yaklaşan şüphelinin arka tarafa yöneldiği, yürümekte güçlük çektiği anlaşılan kadının da yavaş yavaş o tarafa doğru gittiği yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
  1. Antalya
  2. Zeynep Çıldır

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