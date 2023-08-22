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Yerel 91 gündür kayıp olan kamyonet sürücüsünün cesedi bulundu
Yerel

91 gündür kayıp olan kamyonet sürücüsünün cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 03:57:00 -
91 gündür kayıp olan kamyonet sürücüsünün cesedi bulundu

Artvin’de, Şavşat nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal’ın cesedi 91 gün sonra bulunarak ekiplerce nehirden çıkartıldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal’ın cansız bedeni düştüğü yerden 3 kilometre uzakta bulundu.

Balık tutan vatandaşların nehir de ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis Ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri çalışma başlattı. Sedye ve ip yardımıyla sudan çıkartılan, ceset kimlik tespiti için Artvin Devlet Hastanesi Adli Tip Morguna kaldırıldı.

91 gündür kayıptı

Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde yaşanan kazada, Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri’ne düştü.

 
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