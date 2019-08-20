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90'lık ninelere doğum günü sürprizi

Bartın'da aynı mahallede ikamet eden 90 yaş üstü 6 kadına mahalle sakinleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi- 95 yaşındaki Sabriye Özçelik:- "Hareket çok önemli. Yemek yiyip yatmayacaksın, hareket edeceksin. Bu yaşımda hala böylesine dinç ve sağlıklıysam bunu hareketli yaşamaya borçluyum"- 92 yaşındaki Sıdıka Mancar:- "Kendime çok iyi baktım, iyi beslendim, sporumu yaptım, sütümü, yoğurdumu eksik etmedim. Allah'a şükür çok da mutlu yaşadım, bu sayede sağlıklıyım"

20 Ağustos 2019 Salı 15:44
90'lık ninelere doğum günü sürprizi

BARTIN (AA) - Bartın'da aynı mahallede ikamet eden 90 yaş üstü 6 kadın için mahalle sakinleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kent merkezindeki Okulak Mahallesi'nin sakinleri, aynı mahallede ikamet eden Sıdıka Mancar (92), Mualla Kabarık (93), Nadide Ağartan (90), İrfan Öz (91), Ruhsar Koldurak (91) ve Sabriye Özçelik (95) için toplu doğum günü kutlaması yapmak üzere hazırlık yaptı.

Bartın Belediyesi Kavaklı Yaşam Merkezi'nde bir araya getirilen 6 kadın için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Etkinlikte mum üfleyen ve pasta kesen "mahallenin nineleri" duygulu anlar yaşadı.

Kutlamaya katılan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da kadınlara nazar boncuğu taktı, tel kırma şal hediye etti ve sağlıklı ömürler diledi.

- "Sürprizle çok mutlu olduk"

95 yaşındaki Sabriye Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlanan sürprizle mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını söyledi.

Uzun ve sağlıklı yaşamını hareket etmeye borçlu olduğunu ifade eden Özçelik, "Hareket çok önemli. Yemek yiyip yatmayacaksın, hareket edeceksin. Bu yaşımda hala böylesine dinç ve sağlıklıysam bunu hareketli yaşamaya borçluyum." dedi.

90 yaşındaki Nadide Ağartan da kendisini seven, iyi davranan eşi ve çocukları sayesinde uzun ve sağlıklı yaşadığını belirterek, "Torunlarım var, biraz daha yaşamak ve onları sevmek istiyorum." diye konuştu.

92 yaşındaki Sıdıka Mancar ise mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüğünü, bu sayede bu yaşlara eriştiğini dile getirerek, "Kendime çok iyi baktım, iyi beslendim, sporumu yaptım, sütümü, yoğurdumu eksik etmedim. Allah'a şükür çok da mutlu yaşadım, bu sayede sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.

Doğum gününü organize eden mahalle sakinlerinden Şükran Şahin, mahallelerinde 90 yaşını aşan "genç kızlar" olduğunu ve onları çok sevdiklerini dile getirdi.

Şükran Şahin, şöyle konuştu:

"Bazıları çeşitli sebeplerle yıllardır birbirlerini görememişler ve biz de onları buluşturmak istedik ve 90'lıklar buluşması yaptık. Birbirinden sağlıklı 'genç kızlarımız' burada buluştu, birbirleriyle hasret giderdiler. Bize uzun yaşamın sırlarını anlattılar ve yine kendilerinden eski anılarını dinleyeceğiz. Onları böylesine mutlu ettiğimiz için biz de çok mutlu olduk."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:44
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