900 lira birden arttı! 2022-23 sezonunda hakemler bu sezon ne kadar kazandı?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ardından hakemlerin kazançları ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen 29 Süper Lig hakemi, toplamda yaklaşık 23 milyon TL kazandı. Bu alanda ilk sıra ise Zorbay Küçük'ün oldu.

Süper Lig hakemlerinin bu sezon elde ettiği gelirler ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri geçen sezon toplamda yaklaşık 23 milyon TL kazandı.

Bu sezon en çok kazanan hakem ise Zorbay Küçük oldu.

Zorbay Küçük, 751 bin 260 TL gelir elde etti.

Küçük'ü 737 bin 200 TL ile Abdulkadir Bitigen, 710 bin 900 TL ile de Ali Şansalan takip etti.

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Süper Lig hakemlerinde ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor.

Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL alıyor.

Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor.

Federasyon bu sezon başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, maaşlarda bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme olabiliyor.