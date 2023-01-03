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Medya 90 yaşındaki Oktay Ekşi ile ilgili flaş gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı
Medya

90 yaşındaki Oktay Ekşi ile ilgili flaş gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

Tamer Korkmaz, Cumhuriyet gazetesinin 90 yaşındaki Oktay Ekşi'yi transfer etmesiyle fena dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:25:00 -
90 yaşındaki Oktay Ekşi ile ilgili flaş gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

Tamer Korkmaz, Cumhuriyet gazetesinin 90 yaşındaki Oktay Ekşi'yi transfer etmesiyle fena dalga geçti. Söz konusu durumu "fıkra" olarak nitelendiren Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Batıcı-Laikçi Cumhuriyet gazetesinin…

“Yeni yazar” diye tanıttığı iki isimden biri…

24. Dönem CHP Milletvekili, doksanlık Oktay Ekşi!

***

-Fıkra, bu kadar!"

 

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