90 yaşındaki öğretmenden genç öğretmenlere tavsiye: "Katı, sert disiplinle bir yere varılamaz"

Eskişehirli 90 yaşındaki öğretmen İlyas Küçükcan, eğitim verdiği öğrencilerle özel günlerde karşılaşmanın kendisini duygulandırdığını ifade ederken, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere de tavsiyelerde bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ederken, mesleğe yıllarını veren İlyas Küçükcan, Eskişehir’de düzenlenen bir etkinlikten önce öğretmen yaşantısına dair hatıralarını paylaşarak günümüz yeni nesil öğretmenlere önemli tavsiyelerde bulundu. 1933 yılında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde doğan İlyas Küçükcan, 1949 yılında hedefi olan mesleği yapmak amacıyla Çifteler Köy Enstitüsü’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamlayan 90 yaşındaki öğretmen Küçükcan, hali hazırda en yaşlı köy enstitüsü öğretmeni konumunda bulunuyor. Yıllara meydan okuyarak kutsal meslek olarak anılan öğretmenliği icra eden Küçükcan, 40 yıllık öğretmenlik hayatının 35 yılını çeşitli devlet okullarında, 5 yıl da yurt dışındaki okullarda çalıştığını anlatırken, kendi jenerasyonunda kalan 5-6 kişiden biri olduğunu söyledi.



“Ben de geride kalanlardan birisi olarak hizmeti sürdürmeyi çalışıyorum”

Mesleğe erken yaşta başladığını belirten İlyas Küçükcan, Türkiye’nin birçok bölümünde ilkokul ve ortaokullarda görev yaptığını ifade ederek, “16 yaşında mesleğe başladım. 18 yaşını doldurmadığım için de devlet maaş ödemedi ama özel idare maaşımızı ödedi. Sonrasında intibak yasalarıyla intibak sağlandı. Benim kuşağımın en yaşlılarından birisiyim. Kimler hayatta bilemiyorum ama kalan arkadaşlar 5-6 kişiden ibaret. Tabi günü gelen vefat ediyor. Ben de geride kalanlardan birisi olarak hizmeti sürdürmeyi çalışıyorum. Tam 40 yıl öğretmenlik yaptım. 35 yıl devlette, 5 yıl da özelde öğretmenlik yaptım. 40 yılın bir bölümü yurdun çeşitli yerlerinde il ve ortaokul öğretmenliği ile bir bölümü yurt dışında öğretmenlikle geçti. Diğer bölümü de bakanlık merkezinde plan ve proje bölümünde görev yapmakla geçti” dedi.



“Yurt dışındaki görev yaparken öğrencilerimle karşılaşmak beni çok duygulandırdı”

Öğretmenlik yaşantısındaki hatıralarından bahseden 90 yaşındaki öğretmen Küçükcan, özellikle yurtdışında görev yaptığı sırada eğitim verdiği öğrencilerle karşılaşmanın kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi. Öğretmenliğin en güzel yanının öğrencileri ile karşılaşmak olduğunu söyleyen Küçükcan, “Anılarım çok fazla. Yurt dışında bulunduğum sürede eski öğrencilerimin oralarda işçi olarak gidip beni bulmaları çok duygulandırdı. Beni çok sevindirdi. Öğretmenliğin en güzel yanının da bu olduğunu düşünüyorum. Yurt içindeki eski öğrencilerimle karşılaşmalar haricinde yurt dışında bile öğrencilerim karşıma çıktı. Bu yönden çok mutlu oldum” diye konuştu.





“Öğrencilere sevgiyle, anlayışla yaklaşmak lazım”

Yılların öğretmeni İlyas Küçükcan, şimdiki dönemde görev yapan genç nesil öğretmenlere de tavsiyelerde bulundu. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere zorluklar karşısında yılmamaları yönünde öğüt veren Küçükcan, “Bence öğretmenlik her şeyden önce genç kuşakları yarınlara hazırlama sanatıdır. Öğrencideki yetenekleri keşfederek onları hayata hazırlayabilmektir. O nedenle de bu şekilde öğretmenliğe bakılmalı. Her mesleğin kendine göre güçlükleri var. Başlangıçta bir takım yılgınlıklar baş gösterirse meslek soğumamaları gerekir. O nedenle öğretmenlere bütün zorluklara rağmen bu ülkenin çocuklarına hizmet ediyorsunuz diyorum. Onlara yardımcı olarak güçlükleri göğüsleyin diyorum. Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim. O nedenle onlara var gücümüzle yardımcı olmaya çalışacağız. Öğrencilere sevgiyle, anlayışla yaklaşmak lazım. Katı, sert disiplinle hiçbir yere varılamaz. O yüzden onlara sevgiyle yaklaşmak gerek” ifadelerini kullandı.