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90 yaşındaki kadın "Canımı verdim" dediği İmamoğlu tarafından kapıya konuldu!

Medya AŞ ile işçi kıyımını başlatan İBB'nin CHP'li Başkanı İmamoğlu'nun son durağı İSMEK oldu. İSMEK'e bağlı birçok Sosyal Yaşam Merkezi’nin kapısına kilit vurulurken, 90 yaşında mağdur bir kadın "Biz sana canımızı verdik. Bu hareket nedir?" diyerek İmamoğlu'na sitemde bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:33

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başına gelen ve çok geçmeden gerçek yüzünü gösteren CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destekçileri bile tepki göstermeye başladı.

İBB bünyesinde çok sayıda işçi kıyımına başlayan İmamoğlu, bunların üstüne zamları da ekleyerek halkı isyan ettirdi.

Gözünü İSMEK'e dikti

Medya AŞ ve İSPARK kıyımı, ulaşım ücretlerine zam, Hamidiye sularına zam, Yenikapı şovu derken, İmamoğlu son skandalı olan İSMEK yıkımı ile kendi destekçilerinden bile büyük tepki topladı.

İBB bünyesinde binlerce işçiyi haksız yere kovan Başkan Ekrem İmamoğlu bu kez İSMEK’lere gözünü dikti.

Kapılara kilit kondu

İSMEK’e bağlı birçok Sosyal Yaşam Merkezi’nin kapısına kilit vuruldu. Çoğu yıllardır İSMEK’te çalışan 2 bin 652 kişi de iş sözleşmesi yenilenmediği için fiili olarak işten çıkarıldı. Hem merkezde nefes alan yaşlılar ortada kaldı, hem çalışanlar ekmeğinden oldu. Toplum 42 İSMEK merkezinin kapatıldığı öğrenildi. Merkezlerde görevli öğretmenlere de tıpkı diğer İBB personeli gibi ‘işinize son verildi’ mesajı atıldı.

"Biz sana canımızı verdik"

Bu yıkıma tepki gösteren 90 yaşında bir kadın ise İmamoğlu destekçisi olduğunu belirterek, "Oturup ağlayasım geliyor. İmamoğlu'na sesleniyorum. Ya kardeşim biz sana canımızı verdik. Bu hareket nedir?" diyerek CHP'li başkana sitem etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:33
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)
  2. CHP'li Ekrem İmamoğlu
  3. İBB
  4. Medya AŞ
  5. İSPARK
  6. Başkan Ekrem İmamoğlu
  7. Sosyal Yaşam Merkezi

YORUM YAZ

  • EyupEyup32 dk önce
    Allah ekreme oy verenleri bin beter etsin.Peki yalan dolandan alavere dalavere den başka ne beklenirki bunlardan? Cumhuriyet kuruldu kurulali bunlara iktidar verilmiyorsa milletin de bir bildiği vardır elbette. Güzel tatillerde gezip tozup üstünede tasarruf yapıyorum diyeeek bir çivi bile çakmadan gününü doldurur. Bu millete bir heykel dik bir Anıtkabire çelenk koy sonrada laiklik üzerine iki nutuk çek al oyları. Acaba gidene kadar hangi plan proje hangi tesisi hizmete sokacak göreceğiz. Ama ekrem işinin erbabı neyi sokacağını cok iyi biliyor. Bekleyin hizmet avucunuzu yalarsiniz
  • mustafamustafa36 dk önce
    DAHA DURN DURUN SİZ DAHA NELER OLACAK. HER ŞEY ÇOOOOOK GÜZEL OLACAK. BAKALIM OLACAKMI. BU BAHARDI SİZ BİRDE BU BAHARDAN SONRA GELECEK KIŞA HAZIRLANIN İSTANBULLU. HANİ ATALARIMIZ BOŞUNA DEMEMİŞ DEVEYE DİKEN İNSANA S.....KEN YARAŞIR. CANINIZI DEĞİL A......NIZIDA VERSENİZ BU ŞEREFSİZ İLİKLERİNİZE KADAR S..........CEK SİZİ. DAHA DURUN SİZ BAKIN NELER OLACAK. EVLERİNİZDE BAKIM SİZE BATTI DEĞİLMİ DURUN SİZ . BOKUNUZDA BOĞULACAKSINIZ ÖYLE GEBERECEKSİNİZ. NANKÖRLÜĞÜN BEDELİNİ PİSLİĞİNİZDE BOĞULARAK ÖDEYECEKSİNİZ. KEMALİZM NE DEMEK TÜM İSTANBUL GÖRECEK. 25 YIL ÖNCEKİ UNUTTUKLARINIZI BU DEYYUS SİZE TEK TEK HATIRLATACAK.

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