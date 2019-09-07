90 yaşındaki kadın "Canımı verdim" dediği İmamoğlu tarafından kapıya konuldu!

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başına gelen ve çok geçmeden gerçek yüzünü gösteren CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destekçileri bile tepki göstermeye başladı.

İBB bünyesinde çok sayıda işçi kıyımına başlayan İmamoğlu, bunların üstüne zamları da ekleyerek halkı isyan ettirdi.

Gözünü İSMEK'e dikti

Medya AŞ ve İSPARK kıyımı, ulaşım ücretlerine zam, Hamidiye sularına zam, Yenikapı şovu derken, İmamoğlu son skandalı olan İSMEK yıkımı ile kendi destekçilerinden bile büyük tepki topladı.

İBB bünyesinde binlerce işçiyi haksız yere kovan Başkan Ekrem İmamoğlu bu kez İSMEK’lere gözünü dikti.

Kapılara kilit kondu

İSMEK’e bağlı birçok Sosyal Yaşam Merkezi’nin kapısına kilit vuruldu. Çoğu yıllardır İSMEK’te çalışan 2 bin 652 kişi de iş sözleşmesi yenilenmediği için fiili olarak işten çıkarıldı. Hem merkezde nefes alan yaşlılar ortada kaldı, hem çalışanlar ekmeğinden oldu. Toplum 42 İSMEK merkezinin kapatıldığı öğrenildi. Merkezlerde görevli öğretmenlere de tıpkı diğer İBB personeli gibi ‘işinize son verildi’ mesajı atıldı.

"Biz sana canımızı verdik"

Bu yıkıma tepki gösteren 90 yaşında bir kadın ise İmamoğlu destekçisi olduğunu belirterek, "Oturup ağlayasım geliyor. İmamoğlu'na sesleniyorum. Ya kardeşim biz sana canımızı verdik. Bu hareket nedir?" diyerek CHP'li başkana sitem etti.