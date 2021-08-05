90 yaşındaki Japon kadına belediye sahip çıktı

Sakarya Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) şehir genelinde yaşlılara, hayatlarının her alanında yardımcı oluyor. Şehir genelinde bakıma muhtaç olan yaşlı vatandaşların sıcak aş, kişisel bakım ve ev temizliği ihtiyaçlarını karşılayan YADEM ekipleri, ayrıca sağlık desteği veriyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde evinde kaza geçiren Türk dostu Japon 90 yaşındaki Hiroko Nakae Çölok’un elinden YADEM tuttu. Japonya’da uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yapan Çölok, önceki gün Sapanca’da yalnız yaşadığı evde düşmesi neticesinde yaralandı. Durumdan haberdar olan YADEM ekipleri, hemen eve giderek yaşlı kadına müdahale etti. Bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürülen yaşlı kadın, tedavi altına alındı. Görevli personel, vücuduna kırıklar oluşan Çölok’un tedavi sürecinde yanından ayrılmadı. Büyükşehir belediyesi, taburcu edilen kadının bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattı. İlgili kurumlarla yapılan ilk görüşmeler, yaşlı kadın Türk vatandaşı olmadığı için sonuçsuz kaldı. Büyükşehir yetkilileri ise Japonya Başkonsolosluğu ile temasa geçti. Yaşlı kadının bakımevine yerleştirilmesi ya da Japonya tarafından alınması için girişimlerde bulunarak yoğun bir çalışma yürütüyor. 1980 yılından sonra eşinin vefat etmesi üzerine Japonya’ya dönen ve Türk okulu açıp ülkemiz adına önemli işler yapan Nakae Çölok, daha sonra yaşamak istediği Türkiye’ye geri döndü. Çölok, ülkeye olan sevgisini yazdığı 'Yüzük Kıbrıs’a Gitti' ve '3 Günde Türkçe Konuşmak' kitaplarıyla anlattı.

"Türkiye’ye ömrü boyunca dost olmuş”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye’ye yıllarca dost olmuş Nakae Çölok’un en iyi şartlarda hayatını sürdürebilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek, "Türkiye’ye ömrü boyunca dost olmuş, vefakar bir öğretmenimizin yardımına koştuk. Sapanca’daki evinde geçirdiği kazadan sonra YADEM ekiplerimiz yardımcı olmuş. Ailesi ve hiçbir akrabası olmayan teyzemizin 1 yıldır ağabeyi, kardeşi, ailesi YADEM olmuş. Hiç yalnız bırakmadığımız Nakae Çölok’un huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için Japon yetkililerle görüşüyoruz, Japonya’da Türkiye adına önemli faaliyetler yürüten teyzemiz için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.