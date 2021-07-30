90 yaşında Hakk'a yürüyen merhum Nimetullah Hocaefendi'nin Cenaze programı belli oldu!

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Yüce dinimiz İslam'ı yaymak için özellikle Japonya'da büyük mücadeleler veren merhum Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi'nin Cenaze Namazı, 1 Ağustos Pazar günü İkindi Namazını müteakiben Fatih Camisi'nde kılınacak. Eşi Eyüp Sultan Kabristanlığı'nda medfun bulunan merhum Nimetullah Hocaefendi'nin, kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Kabristanlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

Nimetullah Hocaefendi'nin hayatı

Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi, 1931’de Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda babası ile birlikte âlimlerin ve âriflerin sohbetlerine katıldı, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi dönemin büyük Allah dostlarına hizmet etti. 1955 yılında Sultanahmet Camisi’nde müezzinlik, Gönenli Mehmet Efendi ve Seyyid Şefik Arvasî Hazretleri'ne imam vekilliği vazifesini icra etti.

50'den fazla ülkede İslam'ı tebliğ etti

Sultan II. Abdülhamid dönemini görmüş birçok âlimden ders alan Nimetullah Hoca, İslâm’ı tebliğ etmek için 50’den fazla ülkeyi ziyaret etti. Tebliğleri neticesinde Avrupa’daki yüzlerce insan İslam'la şereflendi. 1981 senesinde Çin Halk Cumhuriyeti Devleti’nin izni ile Çin’de 20 bin Kur’ân-ı Kerîm dağıttı. Sibirya’yı ve çevresini 3 kere ziyaret etti, beyaz ihramı ile -40 derecelere varan soğuklara göğüs gerdi. Nimetullah Hocaefendi, 20 yıl Japonya’da bulundu ve ülkenin birçok noktasına giderek buralarda mescitler açtı. Bu mescitleri birer İslâm medresesi haline getirdi. Binlerce Japon’un İslâm’la müşerref olmasına vesile oldu.