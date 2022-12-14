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Tarım 90 üreticiye 22 bin 500 adet sumak fidanı dağıtıldı
Tarım

90 üreticiye 22 bin 500 adet sumak fidanı dağıtıldı

Hatay’ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 90 üreticiye 22 bin 500 adet sumak fidanı dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 17:01:00 -
90 üreticiye 22 bin 500 adet sumak fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği geliştirmek ve atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak amacıyla İl Müdürlüğünce Altınözü ilçesinde 35 üreticiye 8 bin 750 adet, Yayladağı ilçesinde 55 üreticiye 13 bin 750 adet olmak üzere 22 bin 500 adet sumak fidanı dağıtıldığı açıklandı.
Tarım ve orman ilçe müdürlüklerinde düzenlenen dağıtım töreninde sumak fidanları üreticilere teslim edildi.

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