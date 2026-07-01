90 kilometrekarelik alan tarandı izine rastlanılmadı

‘Sınava gidiyorum' diyerek evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hamza Duras'ın bulunması için çalışmalar 13. günde de devam ediyor.

Safranbolu Orman Deposunda kurulan koordinasyon merkezinde AFAD ekiplerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de desteklerini sürdürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında yaklaşık 90 kilometrekarelik alan, farklı ekipler tarafından üç kez tarandı.

Ekipler, geniş arazi taramalarının yanı sıra bölgede bulunan metruk binalarda da arama ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Baba Şenol Duras, yaptığı açıklamada, oğlu ile en son 1 Haziran tarihinde eşinin görüştüğünü ve o günden sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Arama çalışmalarının 13 gündür sürdüğünü belirten Duras, arama alanının genişletildiğini ifade ederek, "Ne ümidimizi kesebiliyoruz ne de ümitlenebiliyoruz. Arafta kaldık. Bu da bizim için gerçekten çok kötü. Yardım istiyoruz. Çok mağdur durumdayız" diye konuştu.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Duras, "İnsansız Hava Aracı ile bölgede arama yapıldı. Ankara ve Kastamonu'dan farklı ekip geldi. Ne bir eşyasına ne de oğluma ait bir bulguya rastlayamadılar. Maalesef alan çok geniş" dedi.

Duras, oğluna dair bir bulgunun olmamasının umutlarını artırdığını aktararak, daha önce bu kadar uzun süre evlatlarından haber alamama durumu olmadığını ifade etti.