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9 yıldır aranıyordu! Jandarma, saklandığı yerde enseledi

Bilecik'te çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı işletmede yakalandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:50
9 yıldır aranıyordu! Jandarma, saklandığı yerde enseledi

Bilecik'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ''Kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etme'' suçlarından 9 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B'nin bir işletmede saklanıp, barındığını tespit etti.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu işletmeye düzenlenen operasyonda B.B. yakalanırken, bir ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve 200 gram esrar, arazide ise 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Asliye Ceza Mahkemesine sevk edilen B.B. tutuklandı. B.B'ye yardım ve yataklık yapan A.S, O.A. ve E.C. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:50
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